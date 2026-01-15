Kırıkkale\'de Filistin Gastronomi Etkinliği

Kırıkkale'de Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'in katılımıyla "Filistin'den Kırıkkale'ye Gastronomi Köprüsü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırıkkale Pastacılar, Aşçılar, Kebapçılar Derneği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda, önceden pişirilen Filistin ve Kırıkkale'ye özgü yemekler tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Nasri Abu Jaish, Türkiye'nin daima Filistin meselesi ve halkının yanında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Burada Hüsamettin Hijjawi şefin tanıttığı birçok yemeğin Filistin'in mevcut yemekleri olduğunu anlatan Nasri Abu Jaish, şöyle konuştu:

"Belki Filistin mutfağı bundan çok daha fazlası. Filistin yemekleri sadece birer yemek değil, aynı zamanda işgale karşı duruşun da bir simgesi ve göstergesidir. İşgalci İsrail, Filistin yemeklerini çalmaya çalışıyor, kendi yemeği gibi gösteriyor. Sadece yemekleri değil, aynı zamanda Filistin'in tarihini, kıyafetini ve birçok şeyini çalmaya çalışan bir devlet İsrail."

Kırıkkale Pastacılar, Aşçılar, Kebapçılar Derneği Başkanı Özgür Dönmez de Filistin'in yöresel yemeklerini koruma altına almak için bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Filistin yemeklerinin uluslararası alanda pek tanıtılmadığını belirten Dönmez, "Bunan önüne geçmek için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyeleriyle bu etkinliği düzenledik. Yemekler kayıt altına alındı. Dünyaya Filistin'in üniversitede bilimsel çalışması olan yemekleri lanse edilecek. Artık başka ülkeler yoluyla Filistin'in yemekleri alınmayacak, kullanılmayacak. Filistin'in yemeklerini koruma amaçlı ilk defa böyle bir etkinlik yapılmış." diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, Kırıkkale Belediye Başkan yardımcıları Recep Sefer, Ayşe Özçam ve Tuncay Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile Türk ve Filistinli gastronomi öğrencileri katıldı.