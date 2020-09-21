Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde garajda çıkan yangında traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Büyük Sarıkaya köyünde Celal Akkoca'ya ait garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bahşılı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, garajda bulunan traktör ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Garajda çıkan yangında traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü - Son Dakika