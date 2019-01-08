Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale
'nin Balışeyh
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Pazarcık
köyünde yaşayan Rukiye (33) ve Zehra Koçak
(9), rahatsızlandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Rukiye ve Zehra Koçak'ı Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45 Kaynak: AA
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