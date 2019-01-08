Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Pazarcık köyünde yaşayan Rukiye (33) ve Zehra Koçak (9), rahatsızlandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Rukiye ve Zehra Koçak'ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Koçak, Balışeyh, Kırıkkale, Güncel
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