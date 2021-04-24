Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi.

Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede okey ve iskambil oynayan 10 kişiye 62 bin 500 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 10 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 kişiye, 6 bin 250'şer liradan 62 bin 500 lira ceza uyguladı. İş yeri hakkında da idari işlem başlatıldı.

Son Dakika

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber

Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti

Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz

MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı

400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış

Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi