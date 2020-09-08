Kırıkkale'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Sezer, yaptığı açıklamada, projenin valilik koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası desteği ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının artırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla sözleşmeli küçükbaş üretim modeli temelinde hazırlandığını belirtti.

İlde tarım ve hayvancılığın gelişimi için 5 yıllık bir süreçte takip edilecek yolu planladıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 5 yılın sonunda ilimizin küçükbaş hayvan varlığını 200 bin başa çıkartmaktır. Projenin uygulandığı ilk illerden olan Kırıkkale'mize hayırlı olmasını dilerim. Projenin büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Tüm çiftçilerimizi ve yetiştiricilerimizi proje hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak üzere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine davet ediyoruz."