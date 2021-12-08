KIRIKKALE - Minibüsün park halindeki araca ve iş yerine çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kırıkkale'de freni boşaldığı öne sürülen minibüsün park halindeki hafif ticari araca ve iş yerinin balkonuna çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Park halindeki 71 EY 187 plakalı minibüs, Çalılıöz Mahallesi Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak'ta, Süleyman Cem Arslan'a ait hafif ticari araca ve iş yerinin balkonunda çarptı.
Freni boşaldığı öne sürülen minibüsün karıştığı kazada, hafif ticari araç ve iş yerinde hasar oluştu.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün aniden geri hareket ederek iş yeri ve önünde bulunan araca çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
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