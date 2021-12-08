KIRIKKALE - Minibüsün park halindeki araca ve iş yerine çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün aniden geri hareket ederek iş yeri ve önünde bulunan araca çarpması yer alıyor.

Kırıkkale 'de freni boşaldığı öne sürülen minibüsün park halindeki hafif ticari araca ve iş yerinin balkonuna çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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