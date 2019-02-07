Kırıkkale'de, Öğrenci Velisi Öğretmeni Maket Bıçakla Yaraladı
32 dakika önce
Kırıkkale'de öğrenci velisi tarafından maket bıçağıyla yaralanan öğretmenin kafasına 8 dikiş atıldı.
Kırıkkale
'de öğrenci velisi tarafından maket bıçağıyla yaralanan öğretmenin kafasına 8 dikiş atıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Gündoğdu
Manas İlkokulu bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öğrenci velisi Mehtap Öcal, elindeki maket bıçağıyla sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'nun kafasından yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından öğretmen Yüksel Kuzucu, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenin kafasına 8 dikiş atıldı. Öğrenci velisi Mehtap Öcal ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: İHA
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