Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

25.07.2022 10:18
Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sezer K'nin kullandığı plakasız 3 tekerlekli motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvar Vali Konağı önünde, M.A. idaresindeki 34 KG 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, D.O. yönetimindeki 71 EF 941 plakalı otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sezer K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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