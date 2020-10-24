Kırıkkale'de pazarda koronavirüs kurallarına uymayanlara ceza - Son Dakika

KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarında yapılan denetimde, kurallara uymayan pazarcı esnafı ve vatandaşlar hakkında işlem yapıldı. Bazı kişiler işlem yapılmasına tepki gösterirken, bir vatandaş da kaçmaya çalıştı.

Kırıkkale'de polis ve zabıta ekipleri halk pazarında koronavirüs önlemlerine yönelik denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan pazarcı esnafına ve vatandaşlara idari işlem yapıldı. İl Salgın Denetim ekipleri tarafından maske takmadığı tespit edilen bir vatandaş, hakkında işlem yapılmasına karşı çıktı. Kimliğini isteyen ekiplere "Dövecek misin?" diyen kişiye polis memuru, "Ben seni neden döveyim, alacağım karakola götüreceğim" dedi. İdari işlemden kurtulamayacağını anlayan kişi, bu kez de KOAH hastası olduğunu iddia etti. Polisin, KOAH hastası olduğuna dair rapor istemesi üzerine bu kez de pazarda maske takmayan başka kişiler de olduğunu ileri süren vatandaş, "Bu adama neden yazmıyorsunuz?" dedi. Polis ekipleri, daha sonra vatandaşın kimliğini alarak hakkında ceza uyguladı.Maske takmadığı için hakkında işlem yapılmak istenen başka bir vatandaş ise önce itiraz etti, sonra kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, durdurduğu vatandaşı karakola götürmek isteyince sakinleşen kişi, duymadığını söylese de hakkında işlem yapılmasından kurtulamadı.