Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

2 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç, Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi hemzemin geçit yakınlarında Harun Çelebi kontrolündeki 45 AU 993 plakalı otomobil ve Ersin Gönder yönetimindeki 34 BMC 384 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Çetin, Çelebi, Gönder ile birlikte Esin Yıldırım (43), Defne Yıldırım, Eyüp Batman, Emin Yıldırım (39) ve Günay Yıldırım (39) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araca sıkışan yaralıları Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kanalizasyon hattındaki göçük nedeniyle alternatif yollara yönlendirilen Kırıkkale- Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:35 Kaynak: AA

Yahşihan, Çelebi, Kırıkkale, Güncel
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