Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

10.03.2022 13:30
Kırıkkale'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale Belediyesi kent genelindeki yürüyüş yollarının sayısını artırıyor.

Kırıkkale Belediyesi kent genelindeki yürüyüş yollarının sayısını artırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Millet Bulvarı'nın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da yürüyüş yolu çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Belediyenin birinci etabını tamamladığı yürüyüş yolunun benzerini Alparslan Türkeş Bulvarı'nda da hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, bulvarın girişinden şehir merkezine doğru 3 kilometrelik alanda yapılacak yürüyüş yolunun zeminin kauçuktan oluşacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da "Şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Yeni yürüyüş yolu projesi, şehrin girişine değer katacak. Başlattığımız yürüyüş yolu inşallah yaz aylarında vatandaşlarımızın kullanımında olacak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimizin ikinci bir giriş kapısı olan bölge daha güzelleşecek ve cazibesi artacak." ifadelerini kulandı.

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Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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