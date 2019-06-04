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Kırıkkale'de vatandaşlar camilere akın etti

37 dakika önce

Kırıkkale'de bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Kırıkkale'de vatandaşlar camilere akın etti, System.String[]
Kırıkkale'de bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş camilere akın etti.

Ramazan Bayramı namazını kılmak isteye vatandaşlar en çok Nur Camisi'ini tercih etti. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kılınan namazın ardından vatandaşlarla cami içerisinde tek tek bayramlaştı. Katılımın yoğun olduğu, protokol ve vatandaşların bir araya geldiği bayramlaşmada Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, bayramlarını kutladığı vatandaşların mutlu, huzurlu hayırlı bayramlar diledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu sene de mübarek Ramazan ayının ardından, bayrama erişmiş olmanın memnuniyetini ve heyecanını yaşadığını belirtti. Saygılı, "Sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk tohumlarının ekildiği böylesine önemli bir günde, dargın ve küskün olanların birbirlerini kucaklaşarak barışmasını temenni ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı, en içten duygularımla kutluyor; bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Bayramlaşmanın ardından vatandaşlara cami avlusunda ikramlarda bulunuldu.

Düzenlenen programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Güncel
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