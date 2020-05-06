KIRIKKALE Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı - Son Dakika

Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, Kırıkkale'de gözlem altına alındı

KIRIKKALE'de, Kuveyt'ten getirilen 70 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 70 kişinin taşındığı uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, 4 otobüsle polis eskortluğunda Kırıkkale'ye getirildi. KYK'ya bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen 70 kişi, tekrardan yapılan sağlık kontrolünün ardından tek kişilik odalara yerleştirildi. Vatandaşların yurda sevki sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcuların tamamının yurda yerleştirilmesinin ardından otobüsler, AFAD çalışanlarınca dezenfekte edildi. 14 günlüğüne karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları, Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sağlayacak.