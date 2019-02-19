Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Moldovalı Kadın Kırıkkale'de Sağlığına Kavuştu

Kırıkkale Moldovalı Kadın Kırıkkale'de Sağlığına Kavuştu

35 dakika önce

Moldovalı kadın Kırıkkale'de sağlığına kavuştuMoldovalı Maria Catıncov (68), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan diz ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Moldovalı kadın Kırıkkale'de sağlığına kavuştu

Moldovalı Maria Catıncov (68), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan diz ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Moldova'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Maria Catıncov, 25 yıldır yaşadığı diz kireçlenmesi nedeniyle daha önce tatile geldiği Türkiye'de tedavi olmak istedi. Maria Catıncov'un bu isteği üzerine kızı Veronika Catıncov, arkaşının önerisiyle annesini Kırıkkale'ye getirdi. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelen Maria Catıncov, burada doktorlar ile görüşerek tedavi olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Maria Catıncov sağlığına kavuştu.

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sancar Serbest, gerçekleştirilen ameliyat ile ilgili bilgi vererek, Yapılan kontrollerde hastanın dizinde gonartroz (diz kireçlenmesi) ameliyatı, sol dizine protez takılması işlemi yapılması gerekiyordu. Sağlık turizmi kapsamında hastamız ile görüşerek, onunda onayını alarak yaklaşık 3 saat süren bir ameliyatın ardından tedavisi başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu dedi.

Maria Catıncov, Türkiye'ye daha önce tatile geldiğini belirterek, şunları söyledi Ameliyat olacağımı hem de Türkiye'de olacağım aklıma gelmezdi. Kızımın bir arkadaşının önerisi üzerine Kırıkkale'ye geldik. Burada doktorlar ile görüştük. Doktorlar tedavi etti, tedavi sonrasında ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bende Türk doktorlara güvenerek ameliyat oldum. Başta başhekim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Dizimde ağrı kalmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı

Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Moldovalı Kadın Kırıkkale'de Sağlığına Kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]