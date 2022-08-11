ZİHİNSEL ENGELLİ EMİRHAN İÇİN 'ASKER EĞLENCESİ' DÜZENLENDİ

Yıllar önce yaptığı konuşmayı hatırlatıp veryansın etti: Her yerde karşıma çıkıyor

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 20 yaşına geldiğinde askere gitme hayali olan zihinsel engelli Emirhan Gürler için Yahşiyan Belediyesi tarafından temsili 'asker eğlencesi' düzenlendi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, geçen yıl bir ev ziyareti sırasında Üzeyir ve Fatma Gürler çiftinin engelli oğulları Emirhan Gürler'in askere gitme hayalinin olduğunu öğrendi. Türkyılmaz, 20 yaşına giren engelli gencin hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi. Alaaddin Mahallesi Çetin Koçdağan Parkı'nda düzenlenen asker eğlencesine ilçe Kaymakam'ı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Türkyılmaz ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Kaymakam Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Türkyılmaz, düzenlenen asker eğlencesinde Emirhan'ın eline kına yaktı. Bir süre Başkan Türkyılmaz ile oynayan Emirhan, daha sonra ailesi ve arkadaşlarıyla gönlünce eğlendi.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Emirhan'ın çok özel biri olduğunu belirterek, "Ekip arkadaşlarımız güzel bir organizasyon yaptı, teşekkür ediyorum. Bugün kınasını yakıp askere uğurlayacağız. Emirhan'ın hayalinin asker olup, eğlence düzenlemek olduğunu öğrenince biz de belediye olarak gencimizin hayalleri ve umutları yeşersin diye böyle bir gece düzenledik" dedi.

Baba Üzeyir Gürler de oğlunun hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, böyle bir geceyi düzenledikleri için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür etti.