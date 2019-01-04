Kırıkkaleli Veliler İçin "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi

Kırıkkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından uygulanmaya başlanılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi ile kent merkezi ve ilçelerde ev ziyaretleri yapılarak, velilerle görüş alışverişinde bulunuluyor.
Proje kapsamında düzenlenen ziyaretlere, bazen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, ilçelerde de kaymakamlar katılarak, veli ve öğrencilerle sohbet ediyor.
Vali Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve öğretmenler, Yuva Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuklu Mustafa ve Nihal Yıldırım
çiftini ziyaret ederek, kahvelerini içti.
Sezer, projenin il genelinde devam ettiğini belirterek, şunları dile getirdi:
"Güzel bir proje ve güzel yansımaları oluyor. Eğitimin sadece okul boyutu yok. Bir de veli boyutu var. Bu ziyaretler muhakkak eğitime yansıyacaktır. Veliler de öğretmenlerimizi bire bir tanıma imkanı bulacak. Karakeçili
ilçesinde 2 yıldır okula gelmeyen öğrenci, ziyaretlerin ardından tekrar okula başladı. Bazen aileler çocuklarını ihmal ediyor, bazen de öğretmenlerimiz çocukları ihmal ediyor. Ziyaretler kapsamında bir araya gelerek çocuklarımızın başarısı için ne yapabiliriz, bunları göreceğiz, notlarımızı alacağız."
İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi de "Bir Kahvenizi İçeriz" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, bununla ilgili planlamaları yaptıktan sonra veli ziyaretlerine başladıklarını anlattı.
Toplam 49 bin 539 öğrenci ve ailelerini, 3 bin 510 öğretmen, okul idarecileri, kaymakam ve Kırıkkale Valisi Sezer ile evlerinde görmek ve ziyaret etmek istediklerini dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:
"Ziyaretlere giderken hediye olarak kahve götürüyoruz. Biz çocuğu okuldan tanıyoruz ama aile ortamını bilmediğimiz zaman bire bir iletişim ve etkileşim kuramıyoruz. Dolayısıyla çocuğu aile ortamında da gördüğümüzde eğitimi daha verimli hale getirebiliyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Valimizin verdiği güçle şu anda ciddi bir ivme kazandık. Kırıkkale, eğitimde bir ivme kazanıyor, bu ziyaretler ivmeyi biraz daha artırdı."
Baba Mustafa Yıldırım
, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, 5 çocuklu bir aile olarak mutlu bir yaşam sürdüklerini kaydetti.
Vali Sezer, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.