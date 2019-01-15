Son Dakika Haberleri: Kırkağaç'ta Deprem

Kırkağaç'ta Deprem

49 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.41'de merkez üssü Kırkağaç olan yerin 7 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kırkağaç merkez ve uzak mahallelerinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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