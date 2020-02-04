Kırkat Göleti taştı, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarışa girdi - Son Dakika
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Kırkat Göleti taştı, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarışa girdi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Kırkat Göleti, son dönemlerdeki yoğun yağış nedeniyle taştı.

Kırkat Göleti taştı, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarışa girdi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Kırkat Göleti, son dönemlerdeki yoğun yağış nedeniyle taştı. Gölete akın eden vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.


Yaklaşık 35 yıl önce sulama amacıyla kurulan Kırkat Göleti, sonbahar ve kış mevsimindeki bol yağışlar nedeniyle taştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gölün şelale kısmında hatıra fotoğrafları çektirdi. Gölet etrafına gelen vatandaşlardan Mehmet Ali Dursun, geçtiğimiz yıllarda gölün mart veya nisan aylarında taştığını ilk defa bu yıl şubatın başında taştığını gördüklerini söyledi. Dursun, "Bahar mevsimi veya bahar mevsimi sonunda taşıyordu gölet, bu sene ise gerçekten çok erken taştı. Bu sene yağışların bol olması nedeniyle gölet taştı" dedi.


Bilal Öner ise güneşli hava nedeniyle gölete geldiklerini ve şelale kısmında fotoğraf çektirdiklerini söyledi. - BATMAN

Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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