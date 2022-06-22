Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi - Son Dakika
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Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi

22.06.2022 17:54

Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi Kırklareli'nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon çerçevesinde Babaeski Büyükmandıra Beldesinde Ö.E. isimli şahsın kullandığı bir tırda Eskişehir ve Ankara illerinde faaliyet gösteren bir firmadan temin edilen piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi.

Yakalanan sahte gübrelerin üzerinde bulunması gereken Gübre Takip Sistemi olarak tabir edilen barkodların bulunmadığı ve gübrelerin yarı fiyatına çiftçilere satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yakalanan sahte gübrelere el konulurken, içeriğinin tespiti için alınan numuneler analize gönderildi.

Olayla ilgili toplam şahıs hakkında Nitelikli Dolandırıcılık, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet ve 213 Vergi Kanuna muhalefet suçlarından başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de müdahil olduğu olayla ilgili bandrolsüz sahte gübre ile karşılaşan çiftçilerin kolluk birimleriyle birlikte İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine başvurmaları önem arz ettiği vurgulandı.

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 1 milyon 600 bin TL'lik sahte gübre vurgununu jandarma engelledi - Son Dakika
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