Kırklareli
'de sayım bitti Kesimoğlu 112 farkla yeniden kazandı
Kırklareli' de oy sayım işlemi sona erdi
Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut
ve Kesimoğlu birlikte açıklama yaptı
Cumhur İttifakı'nın MHP
'li Belediye Başkan adayı Derya Bulut:
"Başkanım büyük bir zafer kazandı, bende bu seçimi kaybettim"
"Her zaman şunu söyledim 'Allah bana haksız bir oy ile kazanmayı nasip edecekse, o koltukta oturmayı nasip etmesin' Gururluyum"
KIRKLARELİ - YSK'nın verdiği karara göre Kırklareli'nde oylar yeniden sayıldı. Buna göre 112 fark oyla Bağımsız Aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
seçimi kazandı. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Bağımsız aday Kesimoğlu ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Derya Bulut birlikte açıklama yaptı. Bulut açıklamasında, "Her zaman şunu söyledim 'Allah bana haksız bir oy ile kazanmayı nasip edecekse, o koltukta oturmayı nasip etmesin.' Gururluyum" dedi. Kesimoğlu ise "Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre 248'lik oy farkı bulunan Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Derya Bulut arasındaki oy farkı, sayımın ardından 112'ye gerilediği açıklandı.
Kırklareli'de Yüksek Seçim Kurulunun MHP VE Ak Parti'nin itirazlarını kabul etmesiyle yeniden başladı. İtiraza ilişkin 3 gün süren oy sayma işlemi saat 17: 35'te bitti. Kırklareli Adliye Sarayı'nda itiraza ilişkin geçersiz oyların tespit edilmesiyle bitirilen oy sayma işleminde resmi olmayan sonuçlara göre Bağımsız Aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 farkla seçimin galibi oldu. Ardından Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Derya Bulut ve Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Kırklareli Adliye Sarayı önünde sonuç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
55 bin 870 seçmenin oy kullandığı yerel seçimlerde, son sayıma göre, Kesimoğlu'nun, 17 bin 32, Bulut'un ise 16 bin 920 oy aldığı belirlendi.
Sayım işlemi 3 gün sürdü
Yapılan sayım işleminin ardından Kırklareli Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Mehmet Kalkandere
üç gün sürdüğünü dile getirerek, "Kırklareli'nin iradesi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu göstermiştir. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve Kırklareli için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Sayım sonucunda bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, toplam geçerli 45 bin 645 oyun 17 bin 32'sini, MHP adayı Derya Bulut ise 16 bin 920'sini almıştır. Toplam 112 fark ile bağımsız aday Kesimoğlu yarışı önde tamamlamıştır." şekline konuştu.
"Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık"
Oy sayım işleminin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut Kırklareli Adliyesi önünde birbirlerini tebrik etti.
Başarılarının sevgi olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Sevgi etrafından toplandık ve buluştuk. Çok çalıştık. Bir tarafta Cumhur İttifakı vardı, bir tarafta ise Millet İttifakı vardı. Siyasetin cilveleriyle karşı karşıya kaldık. Burada aldığımız sonuç sadece Kırklareli belediye başkanlığı seçilmesine ilişkin bir sonuç değil, Kırklareli'nin demokrasi anlayışının Türkiye
'ye örnek olabilecek bir fotoğrafını ülke kamuoyunun önüne sunmuş olduk" dedi.
"Başkanım büyük bir zafer kazandı"
Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun büyük zafer aldığını söyleyen Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Derya Bulut "Başkanım büyük bir zafer kazandı, bende bu seçimi kaybettim. Siyaset çok zor bir şey. Şimdi sabırsızlıkla kızımın ve eşimin yanına gidip onlara sarılarak uyumak istiyorum. Yaklaşık 17 bin oy aldık. Sayın başkanıma da, bize de gönül verenler çok fazlaydı. Sosyal medya üzerinde bir çok mesajı okudum. Her zaman şunu söyledim 'Allah bana haksız bir oy ile kazanmayı nasip edecekse, o koltukta oturmayı nasip etmesin.' Gururluyum, çünkü sayın başkanımında şaibeyle kazanmadığına dair bugün somut, hukuki gerçeği ortaya koyduk. Evet üzüldük ama Kırklareli adına tarihe asla şaibeyle geçmeyecek, hakkıyla kazanılan bir seçim olarakta geçeceği için gururluyum" şeklinde konuştu.