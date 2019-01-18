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Kırklareli'den Kısa Kısa

1 saat önce

Babaeski Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından lokma günü düzenlendi.

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Babaeski Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından lokma günü düzenlendi.

Halk pazarı girişinde düzenlenen etkinliğe, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı, AK Parti Babaeski belediye başkan adayı Mustafa Buyur ile öğrenci velileri katıldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Sünter, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte elde edilen gelirin okul yararına kullanılacağını söyledi.

Etkinliğe destek olan herkese teşekkür eden Sünter, yaklaşık bin lokmanın satıldığını ifade etti.

Orman işletme müdürü Yıldız'a ziyaret

Öz Orman-İş İstanbul Şube Başkanı Muhammet Küçük, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız'ı ziyaret etti.

Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, Yıldız'a görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Yıldız'ın başarılı bir yönetici olduğunu belirten Küçük, ormanların korunması ve kollanması için çok çalışacaklarını ifade etti.

Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Fatih, Abdullah Hacı, Babaeski, Güncel
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