Kırklareli'den Kısa Kısa

Babaeski Atatürk
Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından lokma günü düzenlendi.
Halk pazarı girişinde düzenlenen etkinliğe, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı
, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih
Yağcı, AK Parti Babaeski belediye başkan adayı
Mustafa Buyur ile öğrenci velileri katıldı.
Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Sünter, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte elde edilen gelirin okul yararına kullanılacağını söyledi.
Etkinliğe destek olan herkese teşekkür eden Sünter, yaklaşık bin lokmanın satıldığını ifade etti.
Orman işletme müdürü Yıldız'a ziyaret
Öz Orman-İş İstanbul
Şube Başkanı Muhammet Küçük, Demirköy
Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız
'ı ziyaret etti.
Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, Yıldız'a görevinde başarılar temennisinde bulundu.
Yıldız'ın başarılı bir yönetici olduğunu belirten Küçük, ormanların korunması ve kollanması için çok çalışacaklarını ifade etti.
Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini sözlerine ekledi.