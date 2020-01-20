Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Denetimlerde 62 avcının kontrol edildiğini ifade eden Deniz, kaçak avcılarla mücadelelerinin süreceğini aktardı.
Deniz, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtti.
Bakım evindeki köpeklere mama desteği
Türk Kızılayı Babaeski ve Lüleburgaz Şubesi üyeleri bakım evindeki köpeklere mama desteğinde bulundu.
Türk Kızılayı Babaeski Şubesinden yapılan açıklamada, Babaeski Geçici Bakım Evindeki sokak köpeklerine bir miktar mama verildiği belirtildi.
Açıklamada, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceği bildirildi.