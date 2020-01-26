Kırklareli'den kısa kısa - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde çocuklar için kukla gösterisi yapıldı.

Ahmetbey Belediyesi tarafından kültür merkezinde Bremen Mızıkacıları adlı kukla oyunu sahneledi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yarıyıl tatilinde çocukları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturduklarını söyledi.

Çocukların büyük bir heyecan ile oyunu izlediklerini anlatan Altıntaş, bu tür etkinlikler ile çocukların zihinlerinin rahatladığını belirtti.

Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu da, Ahmetbeyli çocuklar için sahne aldıklarını belirterek, "Dünyayı dolaşan kuklaları Ahmetbeyli çocuklarla buluşturduğu için Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'a teşekkür ederiz. Yoğun bir turne dönemi öncesi Ahmetbeyli çocuklarla buluşmaktan mutlu olduk." diye konuştu.



Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Ahmetbey Belediyesi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, depremzedelere yardım elini uzatmak için kampanya başlatıldığını belirtti.

Kampanyaya tüm vatandaşların destek vermesini isteyen Altıntaş, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Elazığ'da meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlarımızla paylaşılmak üzere kullanılabilir durumda her türlü giysi, mont, kaban, yorgan, battaniye, kışlık eşyalar ile kuru gıda, erzak yardımları belediyemizce toplanarak deprem bölgesine acil olarak ulaştırılacaktır."

Altıntaş, yardımların belediye hizmet binasına teslim edilebileceğini ifade etti.