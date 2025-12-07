Kırklareli Ekipleri Saniyelerle Yarışıyor - Son Dakika
Kırklareli Ekipleri Saniyelerle Yarışıyor

07.12.2025 13:26
Kırklareli Kofçaz'daki sağlık ekipleri, kış şartlarına rağmen acil yardım için köylere koşuyor.

Kırklareli'nde görev yapan sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için zorlu şartlarda saniyelerle yarışıyor.

Yıldız Dağları eteklerindeki Kofçaz ilçesinde görev yapan sağlık ekipleri, her koşulda hastaların imdadına koşuyor.

Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ardından en kısa sürede hastalara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

Kış şartlarının zorlu geçtiği bölgede ekipler, 16 köye acil sağlık hizmeti sunuyor.

Saniyelerle yarışıp köylere ulaşan ekipler, hastalara ilk müdahaleyi yapıp hastaneye nakillerini sağlıyor.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli paramedik Özge Pazar, Fikret Yılmaz ve Veli Dilsiz, gece gündüz demeden hastalara hizmet vermek için çaba gösteriyor.

Ekipler, sağlık hizmetlerinin aksamaması için en ücra köylerde yaşayan vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlıyor.

"Birçok duyguyu bir arada yaşayabiliyoruz"

Yaklaşık 5 yıldır görev yapan Veli Dilsiz, AA muhabirine, çocukluk hayali olan mesleğini severek yaptığını söyledi.

İnsanların yaralarına merhem olabilmek için gece gündüz demeden görev yaptığını belirten Dilsiz, gelen her ihbara hızla ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hastalara ulaşmak için saniyelerle yarıştıklarını vurgulayan Dilsiz, özellikle bölgedeki kış şartlarının kendilerini zorladığını kaydetti.

Önemli bir görev yaptıklarını dile getiren Dilsiz, "Birçok duyguyu bir arada yaşayabiliyoruz. Vatandaşlarımızı hayata döndürmenin verdiği sevinç, onlara bir can olmanın verdiği sevinç bambaşka bir duygu." diye konuştu.

"Zor bir meslek çünkü saniyelerle yarışıyoruz"

Paramedik Özge Pazar da yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptığını belirtti.

Annesinin yönlendirmesiyle paramedik olduğunu anlatan Pazar, kırsalda görev yapmanın kendisine ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğini kaydetti.

Vatandaşların kendilerine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Pazar, "Zor bir meslek çünkü saniyelerle yarışıyoruz, hızlı da olmamız gerekiyor. Yüksek stres altındayız aynı zamanda. Hem hızlı olup hem de yüksek stres altında doğru karar vermemiz gerekiyor. Bu da zorlayıcı oluyor." dedi.

Ambulansın girmediği yerlere yürüyerek gittiklerini ifade eden Pazar, tüm zorlukları aşarak vatandaşların yardımına koştuklarını kaydetti.

Bir vatandaşın, kendilerine teşekkür etmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Pazar, lisede sağlık hizmetleri alanında eğitim gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Liseden beri bu meslekteyim. Hayatımın belirli bir bölümünü bu mesleğe adayınca sanki başka bir meslek yapamayacakmışım gibi hissediyorum çünkü üniversitede matematik öğretmenliği okurken buraya atandım, bir mesleği bıraktım ve bir mesleğe geçtim, bundan hiç pişman değilim. Sanırım aynı tercihi yapma şansım olsa tekrar paramedik olmayı seçerdim."

Paramedik Fikret Yılmaz ise 6 yıldır yaz kış, yağmur çamur demeden her koşulda görev yaptığını kaydetti.

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yılmaz, özellikle kar yağdığı zaman ulaşımda zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

