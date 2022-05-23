Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

23.05.2022 17:21
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 5 bölgede yaptığı araştırmada, 29 Fas, Suriye, Afganistan, Filistin ve Sudan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.S. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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