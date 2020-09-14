Kırklareli'nde "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeker, törende, Ahilik Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının temelini ahilik teşkilatının oluşturduğunu ifade eden Şeker, bu geleneğin yaklaşık bin yıldır sürdürüldüğünü kaydetti.

Törene, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan ile oda başkanları da katıldı.