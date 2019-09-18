Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki evinin çatısını onaran H.Ç.,çatının çökmesi sonucu yere düştü.

Yaralanan H.Ç. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-Kayıp kız çocuğu bulundu

Kırklareli'nde kayıp kız çocuğu, çocuk parkında oynarken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk İlkokulundan ayrılan Nisa A'dan (8) bir süre haber alamayan ailesi ve okul idaresi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kayıp çocuğu okuldan yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki çocuk parkında oynarken buldu.

Kayıp çocuk ardından ailesine teslim edildi.