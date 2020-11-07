Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnece beldesinde evinin balkonuna kuruması amacıyla astığı çamaşırları kontrol eden N.C. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Yaralı, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçak kazı yapan kişi yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, suçüstü yakaladığı S.A.'yı gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
- Kaynak: AA
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