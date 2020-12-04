Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Kırklareli'nde 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında Ü.S, yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Aramada, 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili Ü.S. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonu
Vize ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakıllı ile Kıyıköy beldelerinde iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler olayla ilgili C.K. ve B.K'yı yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 8 gram esrar ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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