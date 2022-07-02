Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, N.Z, A.T. ve H.E'nin tarlalarının orta bölümlerinde toplam 661 bin 850 kök Hint keneviri olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 661 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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