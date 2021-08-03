Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Kırklareli'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kayalı köyünde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın otluk ve Yoğuntaş köyü merasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, büyük bir alan zarar gördü. - KIRKLARELİ