Kırklareli'nde meslekten ihraç edilen eski komiserin "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) usulsüz dinleme" davası kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması talep edilen, Etkin Pişmanlık Yasasından faydalanarak tutuksuz yargılanan eski komiser S.D. ile avukatı katıldı.

S.D. ifadesinde, 17-25 Aralık öncesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde pek çok usulsüzlüğün yapıldığını öne sürdü.

Birçok kişinin suçu olmamasına rağmen dinlendiğini ve fiziki takibe alındığını ifade eden S.D, bunlardan birinin de cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç olduğunu belirtti.

Her şeyi anlatmak için 2013 yılında Ankara'ya gittiğini ifade eden S.D. konuşmaması için FETÖ'den olduğunu ileri sürdüğü istihbaratta görevli iki polis tarafından alıkonulduğunu, tehdit edildiğini ve Kırklareli'ne geri dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık S.D'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesini istedi.

Heyetin savcılık mütalaasını kabul etmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma ertelendi.

Sanıkların bazılarının yargılanması tamamlandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından ikamet ettiği Kırklareli'nden kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç, belediye başkanı, STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü firari 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına 25 Aralık 2017'de başlanmıştı.

Yargılamalar kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şubesi Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün, polis memuru İbrahim Güneş 126 yıl 4 ay 169 hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargılamaları tamamlanan 29 sanık haricinde 8 sanığın ayrı ayrı yargılanması devam ediyor. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında olduğu 3 sanık ise firari durumda.