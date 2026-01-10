Kırklareli\'nde Gazeteciler Günü Kutlandı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Turan, öğretmenevinde düzenlenen programda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden Turan, "Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla toplumun haber alma hakkını teminat altına alan çok önemli bir görev üstlenmektedir. Büyük bir özveriyle, zaman ve mekan gözetmeksizin görev yapan siz değerli basın çalışanlarımız, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Turan, basının toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşmasına katkı sağladığını vurguladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden görev yaptıklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Özellikle zor ve olağanüstü dönemlerde gösterdiğiniz fedakarlık, sorumluluk bilinci ve meslek ahlakı her türlü takdirin üzerindedir. Kırklareli'mizde de basınımızın bu anlayışla görev yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Basın, milletin müşterek sesidir.' Bu söz, basının toplum adına taşıdığı sorumluluğu ve üstlendiği misyonu en açık şekilde ortaya koymaktadır. Güçlü bir basın, güçlü bir toplumun ve sağlıklı bir demokrasinin en önemli göstergelerindendir.

Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan insanlık dramlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak adına, canlarını hiçe sayarak görev yapan basın mensuplarının ortaya koyduğu cesaret ve fedakarlık, gazeteciliğin ne denli kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu bir kez daha göstermektedir. Zor şartlar altında, baskı ve tehditlere rağmen hakikatin izini süren tüm gazetecileri saygıyla selamlıyor, insanlık onurunu ve evrensel basın özgürlüğünü savunma yolunda verdikleri mücadeleyi takdirle karşılıyorum."

Programa, Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Eskici de katıldı.