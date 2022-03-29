Kırklareli'nde hasta bebeğin bağış kutusunu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kutuyu çalan zanlı tutuklandı.
Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir fırından bağış kutusunun çalınması üzerine gözaltına alınan M.Y'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SMA hastası Ayşe Adakan için toplanan bağışların bulunduğu kutu 22 Mart'ta çalınmış, olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Y'yi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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