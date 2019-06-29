Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza
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Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

9 dakika önce

Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 20 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza, System.String[]
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 20 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 20 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı. Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Vize, Kazandere Barajı, Jandarma, Güncel
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