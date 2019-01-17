Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 ton 53 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 ton 53 litre kaçak içki ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekirdağ'dan Kırklareli'ne kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.



Ekipler M.T. yönetimindeki minibüsü bir süre takip ettikten sonra kent merkezinde durdurdu.



Minibüste yapılan aramalarda, 1 ton 53 litre kaçak içkiye el konuldu.



Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı.

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