Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

2 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 ton 53 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 ton 53 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekirdağ'dan Kırklareli'ne kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler M.T. yönetimindeki minibüsü bir süre takip ettikten sonra kent merkezinde durdurdu.

Minibüste yapılan aramalarda, 1 ton 53 litre kaçak içkiye el konuldu.

Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Tekirdağ, Kırklareli, Güncel
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