Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 476 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 476 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kavaklı beldesinde E.A'nın kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekipler E.A'nın evinde yaptığı aramalarda, 476 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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