Kırklareli'nde Kar Yağışı
53 dakika önce
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kırklareli
'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz
ve Demirköy
ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde birçok araç yolda kaldı. Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takmak için yoğun çaba sarf etti. Kar
yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolları trafiğe açmak için yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.
Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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