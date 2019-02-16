Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Kaybetti

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Kılıçdaroğlu'nun Üstünü Çizdiği İsim, "İsyan Ediyorum" Deyip Bağımsız Aday Oldu

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı