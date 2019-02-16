Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Kaybetti
1 saat önce
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı.
Kırklareli
'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu açıldı. Demirköy
ve Kofçaz
ilçeleri ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı'nda dört gün süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.
İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 15 köy yolunu trafiğe açtı. Kar
kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yolda ekipler kar küreme aracı ile çalışmalarına devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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