Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu

16.05.2022 14:43

- Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu Kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

- Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu

Kaybolan büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçesi Karaağaç Köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin sabah saatlerinden itibaren kaybetti, tüm aramalarına rağmen hayvanını bulamadı. Daha sonra Avcı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede drone yardımıyla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik arama sonucu çiftlikten 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler buldukları düveyi sahibine teslim etti.

Hayvanının bulunmasını büyük bir sevinçle karşılayan Avcı gösterdikleri çabadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu
Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu

YORUMLAR
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KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu - Son Dakika
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