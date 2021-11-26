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Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin - Son Dakika

Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin

26.11.2021 14:05
Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin

Kırklareli'nde yaşanan olayda, vatandaşların telefonlarına gönderilen "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı büyük paniğe neden oldu.

Kırklareli'nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu.

"İKAZ TESTİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi. Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, "AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm" dedi.

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Derhal sığınağa girin

Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.

Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Derhal sığınağa girin

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.

Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin - Son Dakika


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