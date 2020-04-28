Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza uygulandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgelere uymayan 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgelere uymayan 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgelere aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, kent merkezine ve ilçelere bağlı köylerdeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, piknik yapan, balık tutan, fazla yolcu taşıyan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan A.B, H.K, S.U, S.U, M.D, M.Ç, A.A, Y.Ş, Ö.F.Ş, İ.Ö, E.A, R.D, E.D, N.Ö. N.Ç, İ.Ç, M.O, İ.E, E.T'yi tespit etti.

Ayrıca, karantina altındaki Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünden ilçe merkezine giden A.K'yi seyahat izin beldesi olmadan seyahat ettiğini belirledi.

Ekipler 20 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygularken, A.K'ye ise 14 gün süreyle evde kalması konusunda tebliğ yaptı.

Kurallara uymayan kişiler hakkında hazırlanan tutanaklar Kırklareli Valiliğine gönderdi.

Kırklareli, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:28 Kaynak: AA


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