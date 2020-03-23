Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı - Son Dakika

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Kırklareli'nde koronavirüs yasaklarına uymayanlar hakkında tutanak hazırlandı
6 saat önce
Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 2'si işletme sahibi 8 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymayan 2'si işletme sahibi 8 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.
Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Geçitağzı ile Vize ilçesinin Evrenclik ve Kızılağaç köylerinde B.A, H.A, Ü.A, M.Y, E.D, N.B, M.T. ve E.A'nın yasağa uymadığını tespit etti.
Ekipler 8 kişi hakkında işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Valiliğe gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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