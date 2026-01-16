Kırklareli'nde Kurumlar Arası Toplantılar - Son Dakika
Kırklareli'nde Kurumlar Arası Toplantılar

Kırklareli\'nde Kurumlar Arası Toplantılar
16.01.2026 14:41
Kırklareli Valisi Turan, Basın İlan Kurumu ve üniversite yetkililerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Basın İlan Kurumu Tekirdağ Bölge Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Atılgan'dan bilgi aldı.

Ziyarette, Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran ile Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım da hazır bulundu.

İstişare toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde kurumlar arası istişare toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilgili kurum müdürleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tanrıseven, kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Erkan Bilge ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Damla Erdem'i makamında kabul etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin adını her platformda duyurmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, üniversitenin çalışmalarını da yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bilge ve Erdem de çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kurumlar Arası Toplantılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kurumlar Arası Toplantılar - Son Dakika
