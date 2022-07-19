KIRKLARELİ - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü (2)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Osmancık köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerce 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracıyla ile yangına müdahale edildi.
Bölgeye gelen Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Kırklareli Valiliği AFAD İl Müdürü Salih Erdem de çalışmaları takip etti.
Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.
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