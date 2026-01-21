Kırklareli'nde Otoyolda Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Kırklareli'nde Otoyolda Kaza: 6 Yaralı

21.01.2026 13:00
Babaeski ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski-İstanbul otoyolunun yaklaşık 14'üncü kilometresinde 57 ACE 861plakalı otomobil ile 59 AEG 761 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hasar alan araçlardaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

