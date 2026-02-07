Kırklareli\'nde \'Sanat Diliyle Değerlerimiz\' Sergisi Açıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, "Sanat Diliyle Değerlerimiz" sergisinin açılışına katıldı.

Vali Turan, Halk Eğitimi Merkezi hat, ebru ve tezhip atölye kursiyerlerinin Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla hazırladığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Turan, kursiyerleri tebrik etti.

Kültürel ve manevi mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Turan, Halk Eğitimi Merkezlerinde yürütülen eğitim ve kültürel faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile kursiyerler katıldı.