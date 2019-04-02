Kırklareli'nde Seçimlere İtiraz

Kırklareli
'nde Cumhur İttifakı adayı MHP
'li Derya Bulut
, sandıkların yeniden sayılmasını talep ettiklerini belirtti.
Kesin olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
'nun 248 oyla seçimi kazandığı Kırklareli'nde, MHP seçim sonuçlarına itirazda bulunmuştu. Bugün de AK Parti
, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
İtiraz sonrası Kırklareli Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunan Derya Bulut, sayımlarda yanlış yapıldığı yönündeki sandık müşahitlerinden gelen bildirimler doğrultusunda hakkını aramaya karar verdiğini söyledi.
Bazı sandıklarda mührün yanlış yere basıldığı yönündeki itirazlarının kabul gördüğünü aktaran Bulut, bazılarında ise kabul görmediğini ve yanlış oyların geçerli sayıldığını ileri sürdü.
Ortada çok ciddi bir muammanın bulunduğunu ifade eden Derya Bulut, şunları kaydetti:
"Bundan sonra artık ilçe seçim kurulumuzun vereceği kararın hep beraber takipçisi olacağız. Onların alacağı her karar bizim başımızın üstünde. Kanuna en ufak bir itirazımız olamaz. Bizim talebimiz 170 sandığın tek tek açılması, tek tek tüm oyların sayılması. Bundan sonra hukuk ne derse boynumuz kıldan ince. Hepimiz için hayırlısı neyse onun olmasını temenni ediyorum. Şayet 'hukuk hayır biz oyları tekrar saymıyoruz' derse başımızın üstüne. Saydı orada bizim lehimize sonuç çıkmazsa bize yakışan kazanan adayımızı tebrik edip başarılar dileyeceğiz. "