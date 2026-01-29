Kırklareli'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Kırklareli'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli\'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
29.01.2026 10:22
Demirköy'deki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metre altına düştü, önlemler alındı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Demirköy ilçesinde iki gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.

Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü bölgede, sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan sis nedeniyle Istranca Ormanları'nda güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Kırklareli, Demirköy, Güncel, Çevre, Doğa

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırklareli'nde Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
