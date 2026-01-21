Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli\'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
21.01.2026 18:40
Kırklareli'nde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 59 AHN 760 plakalı hafriyat kamyonu, Erikli köyü yakınlarında M.T. yönetimindeki 34 KAL 65 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yahya Karlıdağ hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü M.T. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, Erikli, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

